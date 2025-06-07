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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1329
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2 хв

Мединський звинуватив Київ у зриві обміну полоненими та тілами загиблих: Україна спростовує

В Кремлі стверджують, що Україна нібито «неочікувано перенесла» обмін полоненими на «невизначений термін».

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Помічник російського диктатора Володимир Мединський

Помічник російського диктатора Володимир Мединський / © Associated Press

У суботу, 7 червня, помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл, так і сам процес обміну військовополоненими.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Помічник російського диктатора заявив, Україна отримала перший список зі 640 військовополонених, яких Росія класифікує як «поранені», «тяжкохворі» та «молодь», — з метою почати обмін.

Водночас Мединський звинуватив українську сторону в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл, так і сам процес обміну військовополоненими на «невизначений термін». Він також закликав Київ «негайно виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі».

Помічник очільника Кремля також заявив, що Росія вже доставила до району обміну першу партію з 1212 тіл українських військових у рефрижераторах.

«РФ закликає Україну забрати тіла 6 000 солдатів і офіцерів ЗСУ, щоб сім’ї могли по-людськи віддати їх землі», — зазначив Мединський.

У відповідь джерела РБК-Україна зазначили, що обмін готується, а росіяни лише намагаються тиснути на переговорну групу.

«По-перше, ніякої репатріації вчора не відбулось, росіяни розповсюджують фейки. По-друге, вони намагаються тиснути на переговорну групу. Обмін готується, а будь-які подробиці можуть дуже сильно вплинути на це, це чутливе питання», — зазначили джерела.

Раніше 6 червня в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що заяви представників держави-агресорки про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.

«Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників», — наголосили там.

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