Меджліс кримськотатарського народу звернувся до НАТО: закрийте небо над Україною

Меджліс закликає негайно забезпечити безпеку українського неба та захистити громадянське населення України.

Меджліс кримськотатарського народу звернувся до держав-членів НАТО та всіх союзників нашої держави із закликом закрити небо над Україною.

Про це йдеться в заяві, опублікованій 6 березня головою Меджлісу Рефатом Чубаровим у Facebook.

ТСН.ua подає текст заяви без змін.

"24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення на материкову частину території України. За 10 днів повномасштабної війни російські війська випустили сотні ракет по території багатьох областей України, у тому числі крилаті балістичні ракети та фугасні авіабомби, які заборонені Конвенцією про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що не мають надмірної шкоди.

Внаслідок великих по території охоплення та масових авіаційних та ракетних обстрілів українським містам Харків, Київ, Ірпінь, Житомир, Чернігів, Буча, Херсон, Миколаїв, Одеса, Суми та іншим населеним пунктам, що мають важливі пам'ятки культурної спадщини, завдано значних руйнувань. Вбито мирних жителів, у тому числі дітей.

Російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Проблематичним залишається здійснення ефективного контролю з боку уряду України над Запорізькою АЕС, що зазнала штурму російськими військами.

Російські збройні сили цілеспрямовано обстрілюють мирні житлові масиви, лікарні та пологові будинки, дитячі садки, школи та університети, церкви. Ракетного обстрілу зазнав і меморіал жертвам Голокосту в Києві - Бабин Яр. Подібні дії заборонені ст. 25 - 27 Конвенції про закони та звичаї сухопутної війни.

Збройні сили України, підрозділи територіальної оборони, волонтери, цивільне та мирне населення героїчно захищають свою свободу та Українську державу. Проте, саме ракетні обстріли та авіаційні нальоти, що здійснюються російськими військами, завдають непоправної шкоди українським містам та об'єктам життєзабезпечення, вбивають жінок, дітей, людей похилого віку.

Меджліс кримськотатарського народу закликає держави-члени НАТО та всіх союзників України негайно забезпечити безпеку українського неба та захистити громадянське населення України від масового знищення внаслідок російських бомбардувань".