Мелітополь – не єдиний: в ISW заявили про інші шляхи перерізати важливі "сухопутні коридори" ворога

В ISW наголосили, що захоплення Мелітополя є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний міст.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відреагували на статтю The Washington Post, в якій йшлося, що українські військові не досягнуть головної мети контрнаступу – Мелітополя.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Як повідомляється, у неперевіреній оцінці розвідки йдеться, що ефективні російські оборонні операції та щільні мінні поля стримували український прогрес і будуть продовжувати це робити. Анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просунуться в межах кількох кілометрів від Мелітополя, але не далі", – нагадали аналітики.

Своєю чергою в Інституті вивчення війни зауважили, що просування українських військ в межах кількох кілометрів від Мелітополя призведе до того, що критично важливі автомобільні та залізничні сполучення, на які Росія покладається для постачання своїх сил, потраплять у зону дії українських артилерійських систем. Це серйозно підірве здатність Росії продовжувати їх використовувати з цією метою.

Також в ISW наголосили, що захоплення Мелітополя є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний міст. На думку аналітиків Інституту, Україна має багато варіантів переривання критично важливих російських наземних комунікацій уздовж північного узбережжя Азовського моря, лише одним із яких є захоплення Мелітополя.

ISW нагадує, що 15 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, що відрізняється від передбачуваної оцінки американської розвідки, заявивши, що перспективи контрнаступу України для досягнення значних стратегічних здобуткі залишатимуться неясними принаймні місяць або довше.

Передчасно робити оцінки про контрнаступ

Інститут вивчення війни вважає, що передчасно робити оцінки щодо загального успіху поточних українських контрнаступальних операцій, які відбуваються на кількох напрямках.

"ISW постійно оцінює, що український контрнаступ буде тривалою, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуть відбуватися у фазах різного темпу. Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для більших значущих операцій.

Українські контрнаступальні операції значно погіршують оборону російських сил і загальна деградація лінії російської оборони створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно значущим в оперативному плані", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ прорвали оборону окупантів на півдні.

Раніше співзасновник британського аналітичного центру Council on Geostrategy Джеймс Роджерс висловив думку, що Захід мав нереалістичні очікування щодо швидкості українського контрнаступу.

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