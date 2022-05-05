MELOVIN про пропозицію Могилевської запровадити державною російську мову: "Наталю, що ти пила"

Український співак MELOVIN прокоментував слова своєї зіркової колеги Наталії Могилевської щодо запровадження трьох державних мов.

Так, нещодавно виконавиця запропонувала, щоб після перемоги у війні з Росією, в Україні були українська, російська та англійська мови.

Зі свого боку, Костя Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN – Ред.) заявив, що українці мають зрозуміти, наскільки важливо відмовитися від російської мови назавжди. Як поділився виконавець у "Зірковому шляху", висловлювання Могилевської – це абсурд.

"Ну це ж п**дець. Я не знаю, як це можна перекрутити собі в голові, щоб сказати таке взагалі під час війни, і не лише під час війни, думку про те, що в Україні повинна бути друга мова державна. Мова агресора, який напав на нашу країну. Наталю, що ти пила?" – прокоментував MELOVIN.

Знаменитість також поділився, що сам він виріс в російськомовному середовищі. Втім, тепер він прагне ідеально вивчити українську. Також співак зізнався, що дуже агресивно ставиться до всього російського.

"Під час війни я таким русофобом стаю і таким агресивним… Мені самому було гидко, коли йшов магазином у Львові і чув російську мову. Мені ставало лячно, жахливо всередині, тому що це вже як тригер для підсвідомості: той, хто зараз вбиває моїх колег, друзів, людей на передовій – це Московія з російською мовою. І тепер я зовсім не розумію фрази "Какая разница, на каком говорить". Велика різниця!" – додав він.

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про те, як російські окупанти лазили у її будинку. Дім артистки розташований у котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району.

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