Жителька Київщини "віджала" в окупантів боєприпаси / скріншот з відео

"Мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії": жителька Київщини "віджала" в окупантів боєприпаси

Жінка віддала бойові патрони українським захисникам.

Цивільне населення також ризикує своїм життям та всіма методами намагається допомогти українській армії здолати ворога. Зокрема, жителька села Перемога, де велися активні бойові дії, "віджала" в окупантів цинк з боєприпасами.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Жителька Київщини розповіла, що у їхньому селі перебували окупанти. Вони напилися та вляглися спати. А жінка тим часом, поки російські військові перебували у стані алкогольного сп’яніння, тихенько прийшла, забрала у них цинк з боєприпасами та сховала в надійне місце.

Пізніше село від окупантів звільнили Збройні сили України, а жителька Київщини віддала українській армії трофейну зброю.

"Мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії", - говорить жінка.

Зазначимо, раніше поліція вилучила у мешканців Полтавської області чимало трофейної військової техніки та зброї. За незаконне зберігання їм тепер "світить" кримінальна відповідальність.

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