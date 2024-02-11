"Мене відкинуло до стіни": свідок розповів про момент удару дронами по Миколаєву (фото, відео)

У Миколаєві внаслідок атаки є постраждалі.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 11 лютого атакували Миколаїв безпілотниками – внаслідок влучань відбулося займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкту. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові та дачні будинки, автомобілі, газопровід.

За повідомленням мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, на місці працюють усі екстрені служби та комунальники. Вони допомагають постраждалим лагодити вікна, видають необхідні матеріали. На деяких будинках пошкоджений дах.

"Я був на першому поверсі як мене відкинуло до стіни, був потужний такий вибух. Десь почало горіти, вибігли сусіди, гасили пожежу, комусь надавали допомогу", – розповів чоловік на ім'я Василь.

Наслідки удару по Миколаєву дронами

Наслідки удару по Миколаєву дронами

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