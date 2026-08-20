"Мені б капець як було страшно": командир «Ахіллеса» чесно відповів, що робити з мобілізацією

Юрій Федоренко

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Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес», Герой України Юрій Федоренко визнав, що в ролі цивільного без бойового досвіду дуже боявся б мобілізації.

Про це він сказав у відеоінтерв’ю Михайлу Присяжнюку.

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«Якщо б я не служив і не воював у 2014-му, не воював з 2022 року з першого дня повномасштабної війни, от зараз я був цивільний і мені б сказали: „Треба мобілізуватися“, мені б капець як було страшно! Я тобі серйозно кажу. Чому? Коли в тебе все добре, ти виконуєш свою роботу і не звертаєш уваги. Зазвичай піднімають питання, коли є незадоволені. І ми чуємо там: когось посадили на яму, когось побили, в когось ще щось відбулося в якійсь військовій частині. Так? Тобто негатив, негатив. І в цьому всьому мобілізуватися, я тобі відверто скажу, було б дуже складно», — сказав Юрій Федоренко.

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Федоренко додав, що 2022 року люди, які йшли на фронт, не знали повною мірою, що на них чекає, і мусили пристосовуватися до реалій війни вже під час служби.

На його думку, нині зменшити цю невизначеність допомагає можливість заздалегідь обрати конкретний підрозділ і посаду. Як приклад він навів людину, яка має цивільний досвід роботи з автомобілями та може шукати вакансію механіка у підрозділі.

«І тоді ти можеш прийти в конкретний час на конкретну посаду, не маючи невідомості, а куди тебе закине доля», — сказав командир «Ахіллеса».

Нагадаємо, що через рекрутинг кандидат може обрати вакансію, пройти співбесіду та потрапити до визначеного підрозділу. Спершу він спілкується з представником підрозділу й отримує рекомендаційний лист, проходить військово-лікарську комісію та психологічний відбір, а після базової загальновійськової підготовки його спрямовують до обраної частини.

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