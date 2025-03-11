"Мені байдуже, чиї це території будуть": полонений колаборант про долю окупованих територій

Зрадник розповідає, що у нього, крім російського, досі є український паспорт.

Полонений колаборант з Луганської області заявив, що йому байдуже, кому належатимуть захоплені Росією території – Україні чи РФ.

З полоненим колаборантом поспілкувалася журналістка Новини.LIVE.

Сергій воював у складі так званої "народної міліції ЛНР". Чоловік родом із Луганської області. На запитання журналістки, що чи Луганська область є Україною нахабно і вперто відповідає, що "Луганська область – це Луганська область".

Головна мотивація колаборанта воювати – заробити гроші. У Сергія вдома троє дітей, і його старший син також служить в армії РФ.

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Зрадник розповідає, що у нього, крім російського, досі є український паспорт.

"Я про війну не думаю, ні про що не думаю. Якщо поміняють, поїду додому, до сім'ї", – каже колаборант. Водночас, чоловік заперечує, що казав, що нібито любить Росію.

"Росія, так Росія, Україна, так Україна. Мені байдуже, чиї це території будуть – Росії чи України. По великому рахунку, мало що змінилося", – каже полонений колаборант.

Раніше повідомлялося, що бійці "Азову" взяли в полон ескімоса. Кремль не зупинило, що ескімосів всього в Росії налічується трохи більше тисячі.

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