"Мені казали, що це потрібно": Зеленський розповів, чому відхилив пропозицію евакуюватися на початку війни

"Мені казали, що це потрібно": Зеленський розповів, чому відхилив пропозицію евакуюватися на початку війни

Президенту Зеленському через війну в Україні США пропонували евакуюватися, але він відхилив цю пропозицію.

Володимир Зеленський вирішив залишитись в Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ, оскільки навіть не думав про те, щоб покинути Київ.

Про це президент розповів у інтерв'ю австралійському каналу Nine Network.

"Навіть не думав про те, щоб покинути столицю... Згідно з протоколом я отримав їх (пропозиції. - Ред.) від партнерів. Також всередині держави мені казали люди з безпеки та інших політичних таборів, що це потрібно. Мовляв, Україна в принципі може втратити інституціональність, якщо не буде президента, тому я повинен поїхати в безпечне місце", - додав український лідер.

Зеленський вважає, що рішення залишитися було правильним.

"Я точно розумів: мій від'їзд не дасть міцності нашій державі. Навіть, якщо так хтось робив раніше і навіть якщо так каже керівництво безпеки, лідери інших країн, то я все одно повинен діяти так, як вважаю. Мені здається, що це був правильний вибір. Я просто не знаю, як би було по-іншому", – пояснив президент.

Крім того, Зеленський сказав, що Україна переможе, а потім стануть відомі подробиці того, як сталася війна.

"Ми обов'язково переможемо", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому наполягав на перемовинах з Путіним.

Раніше Зеленський підбив підсумки двох місяців війни.

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