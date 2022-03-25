"Мені не дозволять": Байден розчарований неможливістю відвідати Україну

Глава Білого дому подякував гуманітарним організаціям у Польщі за допомогу біженцям з України.

Президент США Джо Байден розчарований тим, що не може завітати до України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє CNN.

"Я прибув до Польщі, щоб на власні очі побачити гуманітарну кризу, і, чесно кажучи, почасти розчарований тим, що не можу побачити її на власні очі, як в інших місцях. Мені не дозволять", — сказав Байден.

Глава Білого дому подякував гуманітарним організаціям у Польщі за допомогу біженцям з України та відправлення до нашої країни гуманітарної допомоги. Він наголосив, що українцям терміново потрібні товари першої необхідності, зокрема їжа, ліки, ковдри та гроші.

Під час спілкування з американськими військовими у Польщі Байден також відзначив мужність українців.

"Подивіться, як вони борються… Жінки, молоді люди стоять, чорт забирай, перед танком, просто кажуть: „Я не піду. Я захищаю свою землю“. Вони неймовірні", - зазначив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прилетів у п’ятницю, 25 березня, до міста Жешув, що за 100 км від українського кордону. У Польщі президент перебуватиме два дні. Завтра у нього офіційна зустріч з президентом Польщі.

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