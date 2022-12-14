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"Мені не можна матюкатися, але я скажу - п**араси": 11-річний хлопчик з Херсона розповів про обстріли

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4571
Час на прочитання
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"Мені не можна матюкатися, але я скажу - п**араси": 11-річний хлопчик з Херсона розповів про обстріли

Дитина ледве стримувалася, щоб не заплакати.

Росіяни від 11 листопада постійно обстрілюють Херсон. 11-річний хлопчик, який мешкає у звільненому місті, емоційно відреагував на дії загарбників. 

Відео опублікував телеграм-канал "Україна зараз".

На відео хлопчик стоїть на місці, яке недавно обстріляли російські окупанти. Дитина не стримує емоцій, коментуючи дії загарбників. 

"П**ераси к**чені. Я плакав, коли в церкву прилетіло. У школу поцілило. Ну навіщо це робити?" –  каже дитина. 

Судячи із запису, видно, що хлопчик і справді ледве стримується, щоб не заплакати.

Хлопчик з Херсону прокоментував обстріл міста росіянами: "Під**аси, к**чені"

Хлопчик з Херсону прокоментував обстріл міста росіянами: "Під**аси, к**чені"

Обстріли звільненого Херсона 

11 листопада ЗСУ звільнили український Херсон - єдиний обласний центр, який вдалося захопити росіянам від 24 лютого 2022 року. Одразу після того, як окупанти втекли з міста, вони почали масовано обстрілювати Херсон, через що у місті та області ледь не щодня гинуть люди.

Так, російські терористи 14 грудня влаштували масований обстріл Херсона. У місті загинуло троє людей - чоловік, жінка та 8-річний хлопчик. Медики годину намагалися врятувати дитину, проте травми виявилися несумісні з життям. 

Також загарбники обстріляли Херсонську ОВА та ще кілька будівель.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4571
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