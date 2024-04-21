"Мені прийшла повістка": Сергій Притула пояснив, чому його не мобілізували до лав ЗСУ

Відомий український волонтер та громадський діяч Сергій Притула розповів, що він немає броні від мобілізації як очільник благодійного фонду. Проте, додав, що йому приходила повістка від військкомату.

Про це він сказав журналістці Наталії Мосейчук в авторській програмі "Мосейчук +".

"Благодійні організації не входять до переліку структур, які підпадають під бронювання. Мені прийшла повістка, я пройшов ВЛК, стою на обліку в Шевченківському ТЦК. В мене є на сьогоднішній день відстрочка від проходження військової служби у зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей", - розповів він.

Притула також відповів на запитання, чи враховує держава в особі ТЦК, скільки він може зробити як волонтер і скільки як військовий.

"Як показує практика, державі взагалі до одного місця. Коли минулого року було мобілізовано керівника нашого військового напряму Рому Сініцина... У нас з фонду 20 людей воюють. "Понятійка" всередині фонду була – якщо є повістка, ми йдемо, питань немає", - додав Сергій Притула.

Нагадаємо, на фронті загинув військовослужбовець і громадський діяч Павло Петриченко, який займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, до того, як піти на фронт.

Читайте також провідні новини дня: