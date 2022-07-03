"Мені здається той сигнал небезпечним": Зеленський про те, чи нападе армія Лукашенка на Україну

"Мені здається той сигнал небезпечним": Зеленський про те, чи нападе армія Лукашенка на Україну

Напередодні Лукашенко сказав, що в межах союзної держави Росія та Білорусь створили єдину армію. Країна "завжди буде разом із братньою Росією". Щодо рішення про участь у вторгненні в Україну, то його, за словами диктатора, він ухвалив вже давно.

Те, що говорить диктатор Білорусі Олександр Лукашенко щодо участі у загарбницькій війні Росії проти України, є тривожним сигналом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із прем'єром Австралії Ентоні Албенізі 3 липня.

"Не секрет ні для кого, що з території Білорусі були випущені ракети по нашій державі. Наскільки мені відомо, пан Лукашенко виразно і прямо давав сигнали всім суспільствам, включаючи і білоруське, що дуже важливо, тому що воно підтримує саме Україну і нашу позицію. Він давав сигнали, що без його волі були випущені ті чи інші ракети", - зазначив Зеленський.

Він додав, що такі дії мінського диктатора перш за все небезпечні для дружнього Україні білоруського народу.

"Він (Олександр Лукашенко - ред.) не повинен втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України. Мені здається небезпечним той сигнал, який був. Ми побачимо з вами результат цих сигналів", - сказав президент України.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників на Донбасі.

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