Менше, але частіше: як і чому Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні — Коваленко

У червні 2024 року російські окупаційні війська (РОВ) продовжили тактику комбінованих ударів по території України. Основними цілями залишалися об'єкти енергосистеми, аеродроми та логістичні центри. Однак спостерігалися певні зміни в тактиці ворога.

Тактика ворога в червні відрізнялася почастішанням ударів при зменшенні боєкомплекту. Але до номенклатури ударів упевнено повернулися крилаті ракети морського базування "Калібр".

Про це розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко для OBOZ.UA.

Протягом червня 2024 року російські окупанти продовжили практику регулярних системних комбінованих і поодиноких ракетних ударів по Україні. Основною компонентою останніх незмінно залишаються ракети Х-59/69, а також 9М723/728 ОТК "Іскандер-М"/KN-23. А ось основною компонентою комбінованих ударів є Х-101/555, а також крилаті ракети морського базування "Калібр", які російські окупаційні війська (РОВ) знову стали системно застосовувати після довгої паузи.

Усього за місяць було використано таку кількість ракет:

Х-59/69 – 13 (9 збиті);

9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 17/0;

9М727 ВТРК "Іскандер-К" – 11/7;

Х-101/555/55 – 68/57;

КРМБ "Калібр" – 21/14;

Х-47М2 "Кинджал" – 3/1;

невідомого типу – 8/1.

Найчастіше таких ударів зазнавали Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Хмельницька області.

Привертає увагу скорочення загального боєкомплекту при системних нічних ударах. Так, наймасовішим у червні був у ніч проти 1 червня:

Х-101/555 – 35/30;

Х-59/69 – 3/0;

Х-47М2 "Кинджал" – 1/0;

Іскандер-М – 4/0;

Іскандер-К – 1/1;

КРМБ "Калібр" – 10/4.

Тоді ж було запущено одну з найбільших у червні кількість дронів-камікадзе Shahed-131/136, а саме 47 (46 було збито). Але після цього удару РОВ стали використовувати набагато менший боєкомплект, проте частіше – з періодом 2-5 днів. Тобто не вичікуючи півтора-два тижні для накопичення БК.

Це було дуже схоже на зміну тактики ударів у травні-червні 2023 року. Нагадаю, що тоді командування російських окупаційних військ відійшло від практики масованих ударів по 50-70 ракет одночасно (але приблизно кожні півтора-два тижні) до ударів обмежених БК по 15-30 ракет (але з паузами в кілька днів).

Також читайте Втрати Росії у війні проти України перевалили за 540 тисяч військових

У червні 2024 року навіть ці показники було зменшено. Після 1 червня, з паузами у 2-5 днів, нічні ракетні удари завдавалися в кількості щонайбільше до 15 ракет, а найчастіше менше ніж 10, різного типу. Тобто – не обмеженим, а по суті мінімальним боєкомплектом.

Примітно, що у червні російські окупанти використовували практично ту кількість ракет кожного типу, яку (згідно з відкритими даними) вони можуть виробляти протягом місяця. Ці показники відповідають і травневим. Наприклад, той самий 9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 16 ракет у червні та 16 ракет у травні. На жаль, в обох випадках із нульовим збиттям, оскільки застосовуються по областях, де немає ППО, здатної їх перехопити, а саме ЗРК Patriot і SAMP/T.

Крім почастішання нічних ударів із мінімальним боєкомплектом, істотних змін у тактиці РОВ не спостерігається. Основні цілі не змінилися –енергосистема, аеродроми та логістика. Вторинні цілі – терор населення, удари по цивільних об'єктах, зокрема й забудові.

Основною ракетною компонентою при комбінованих ударах незмінно залишаються Х-101/555, які додатково посилюються "Калібрами". А останніх наразі накопичено в російських окупаційних військ набагато більше, ніж Х-101/555. За кількістю засобів ураження морська компонента виходить на друге місце в межах ракетного терору України.

Також читайте Втрати ЗСУ у війні: Зеленський вразив співвідношенням України та РФ

У червні РОВ запустили по території України 328 дронів-камікадзе, з яких було збито 311. Фактично минулого місяця лише 5% запущених Росією іранських Shahed-131/136 досягли своєї цілі.

Також червень, як і травень, не став рекордним місяцем за кількістю використаних дронів-камікадзе, як це було у грудні 2023 року, коли окупанти застосували 625 "шахедів", або у березні 2024-го – 603 одиниці. Хоча в перший тиждень червня було відчуття, що окупанти можуть вийти на рекордний показник, оскільки запустили вони станом на 7 червня – 171/158 Shahed-131/136.

Така кількість явно натякала на вкрай активний місяць, якщо не сказати більше, але ні. І в результаті в червні було використано 328 Shahed-131/136 із піковим показником нальоту 7 червня – 53/48.

Тож червень 2024 року нічим не відрізняється за інтенсивністю застосування Shahed-131/136 від середньостатистичних місяців, із середнім нальотом у 350 од. +/- 10%.

Цілі ударів незмінно ідентичні тим, що ставляться для ракетних ударів, але компонента Shahed-131/136 концентрувалася переважно на ударах по заходу України, Хмельницькій області, хоча більшу частину збивали на етапі прольоту через південні, центральні та східні області.

Проте це не означає, що у липні Росія зменшить удари – як комбіновані, так і поодинокі по Україні, а також нальоти "шахедів". Командування РОВ триматиме рівень ударів, що відповідатиме їхньому виробничому та накопичувальному потенціалу, незмінним, а за будь-якої можливості інтенсифікувати атаки – зробить це невідкладно.

Нагадаємо, російські війська в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за червень втратили понад 8000 тисяч солдатів.

Великі втрати для росії – норма? Чому кількість жертв не спиняє країну-терористку? – Історія на часі

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.