Менше, але частіше: як і чому Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні — Коваленко

У червні 2024 року російські окупаційні війська (РОВ) продовжили тактику комбінованих ударів по території України. Основними цілями залишалися об'єкти енергосистеми, аеродроми та логістичні центри. Однак спостерігалися певні зміни в тактиці ворога.
Тактика ворога в червні відрізнялася почастішанням ударів при зменшенні боєкомплекту. Але до номенклатури ударів упевнено повернулися крилаті ракети морського базування "Калібр".
Про це розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко для OBOZ.UA.
Протягом червня 2024 року російські окупанти продовжили практику регулярних системних комбінованих і поодиноких ракетних ударів по Україні. Основною компонентою останніх незмінно залишаються ракети Х-59/69, а також 9М723/728 ОТК "Іскандер-М"/KN-23. А ось основною компонентою комбінованих ударів є Х-101/555, а також крилаті ракети морського базування "Калібр", які російські окупаційні війська (РОВ) знову стали системно застосовувати після довгої паузи.
Усього за місяць було використано таку кількість ракет:
- Х-59/69 – 13 (9 збиті);
- 9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 17/0;
- 9М727 ВТРК "Іскандер-К" – 11/7;
- Х-101/555/55 – 68/57;
- КРМБ "Калібр" – 21/14;
- Х-47М2 "Кинджал" – 3/1;
- невідомого типу – 8/1.
Найчастіше таких ударів зазнавали Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Хмельницька області.
Привертає увагу скорочення загального боєкомплекту при системних нічних ударах. Так, наймасовішим у червні був у ніч проти 1 червня:
- Х-101/555 – 35/30;
- Х-59/69 – 3/0;
- Х-47М2 "Кинджал" – 1/0;
- Іскандер-М – 4/0;
- Іскандер-К – 1/1;
- КРМБ "Калібр" – 10/4.
Тоді ж було запущено одну з найбільших у червні кількість дронів-камікадзе Shahed-131/136, а саме 47 (46 було збито). Але після цього удару РОВ стали використовувати набагато менший боєкомплект, проте частіше – з періодом 2-5 днів. Тобто не вичікуючи півтора-два тижні для накопичення БК.
Це було дуже схоже на зміну тактики ударів у травні-червні 2023 року. Нагадаю, що тоді командування російських окупаційних військ відійшло від практики масованих ударів по 50-70 ракет одночасно (але приблизно кожні півтора-два тижні) до ударів обмежених БК по 15-30 ракет (але з паузами в кілька днів).
У червні 2024 року навіть ці показники було зменшено. Після 1 червня, з паузами у 2-5 днів, нічні ракетні удари завдавалися в кількості щонайбільше до 15 ракет, а найчастіше менше ніж 10, різного типу. Тобто – не обмеженим, а по суті мінімальним боєкомплектом.
Примітно, що у червні російські окупанти використовували практично ту кількість ракет кожного типу, яку (згідно з відкритими даними) вони можуть виробляти протягом місяця. Ці показники відповідають і травневим. Наприклад, той самий 9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 16 ракет у червні та 16 ракет у травні. На жаль, в обох випадках із нульовим збиттям, оскільки застосовуються по областях, де немає ППО, здатної їх перехопити, а саме ЗРК Patriot і SAMP/T.
Крім почастішання нічних ударів із мінімальним боєкомплектом, істотних змін у тактиці РОВ не спостерігається. Основні цілі не змінилися –енергосистема, аеродроми та логістика. Вторинні цілі – терор населення, удари по цивільних об'єктах, зокрема й забудові.
Основною ракетною компонентою при комбінованих ударах незмінно залишаються Х-101/555, які додатково посилюються "Калібрами". А останніх наразі накопичено в російських окупаційних військ набагато більше, ніж Х-101/555. За кількістю засобів ураження морська компонента виходить на друге місце в межах ракетного терору України.
У червні РОВ запустили по території України 328 дронів-камікадзе, з яких було збито 311. Фактично минулого місяця лише 5% запущених Росією іранських Shahed-131/136 досягли своєї цілі.
Також червень, як і травень, не став рекордним місяцем за кількістю використаних дронів-камікадзе, як це було у грудні 2023 року, коли окупанти застосували 625 "шахедів", або у березні 2024-го – 603 одиниці. Хоча в перший тиждень червня було відчуття, що окупанти можуть вийти на рекордний показник, оскільки запустили вони станом на 7 червня – 171/158 Shahed-131/136.
Така кількість явно натякала на вкрай активний місяць, якщо не сказати більше, але ні. І в результаті в червні було використано 328 Shahed-131/136 із піковим показником нальоту 7 червня – 53/48.
Тож червень 2024 року нічим не відрізняється за інтенсивністю застосування Shahed-131/136 від середньостатистичних місяців, із середнім нальотом у 350 од. +/- 10%.
Цілі ударів незмінно ідентичні тим, що ставляться для ракетних ударів, але компонента Shahed-131/136 концентрувалася переважно на ударах по заходу України, Хмельницькій області, хоча більшу частину збивали на етапі прольоту через південні, центральні та східні області.
Проте це не означає, що у липні Росія зменшить удари – як комбіновані, так і поодинокі по Україні, а також нальоти "шахедів". Командування РОВ триматиме рівень ударів, що відповідатиме їхньому виробничому та накопичувальному потенціалу, незмінним, а за будь-якої можливості інтенсифікувати атаки – зробить це невідкладно.
Нагадаємо, російські війська в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за червень втратили понад 8000 тисяч солдатів.
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