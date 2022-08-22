"Менше знімайте": перелякана "влада" Криму просить місцевих не фотографуватися на тлі ППО

Після "бавовни" у Криму російські загарбники бояться ударів ЗСУ.

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв попросив місцевих не фотографуватися на тлі ППО на півострові.

Про це він написав у Telegram.

"Менше знімайте і тим більше викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

За його словами, знімати можна лише "без прив’язування до місцевості".

Напередодні відпочивальники в окупованому Криму сфотографували системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією та опублікували знімки у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Криму випадково сфотографували засоби російської ППО з точною геолокацією.

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