"Менше знімайте": перелякана "влада" Криму просить місцевих не фотографуватися на тлі ППО

Після "бавовни" у Криму російські загарбники бояться ударів ЗСУ.
Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв попросив місцевих не фотографуватися на тлі ППО на півострові.
Про це він написав у Telegram.
"Менше знімайте і тим більше викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
За його словами, знімати можна лише "без прив’язування до місцевості".
Напередодні відпочивальники в окупованому Криму сфотографували системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією та опублікували знімки у соціальних мережах.
Нагадаємо, у Криму випадково сфотографували засоби російської ППО з точною геолокацією.
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