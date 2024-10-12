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"Меня кинули!": прикордонники взяли у полон російського окупанта (відео)

"Меня кинули!": прикордонники взяли у полон російського окупанта (відео)

"Меня кинули!": прикордонники взяли у полон російського окупанта (відео)

Прикордонники взяли у полон російського окупанта / Фото: скриншот з відео

Прикордонники передали військовослужбовця РФ компетентним органам для поповнення обмінного фонду.

Українські прикордонники взяли у полон російського окупанта.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідне відео.

Під час бою з противником бійці наткнулися на загарбника, який кричав та просив про допомогу.

"Скориставшись шансом, військовослужбовець РФ вийшов з піднятими руками та був взятий у полон, після чого його передали компетентним органам для поповнення обмінного фонду", – йдеться у дописі під відео.

Раніше стало відомо, що російські військові відкрили вогонь по власних солдатах, які намагалися здатися у полон ЗСУ.

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