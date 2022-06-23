Очільниця Чугуєва закликала місцевих мешканців евакуюватися: "Таких обстрілів у нас не було з початку війни"

Російські окупанти почали більше обстрілювати Харківську область.
Зокрема прилітає до Чугуєава.. Тому очільниця міста просить евакуювати дітей.
Про це в інтерв’ю виданню "Слобідський край" повідомила мер міста Галина Мінаєва.
Так, за останні три дні спостерігається посилення обстрілів міста з боку російських загарбників. Від окупантів постійно страждають мирні мешканці, зокрема - діти.
"Таких обстрілів у нас не було з початку війни. Рішення про евакуацію сьогодні кожен має приймати сам. Але якщо у когось є можливість побути в тихому та безпечному місці, особливо з дітьми - я б поїхала, на їхньому місці. Щоб зберегти життя та здоров'я наших дітей. Тому я прошу, хто має можливість перечекати ці жахливі дні в іншому місці, зробіть це", - наголосила Галина Мінаєва.
Нагадаємо, що у Харкові наразі суттєво активізувалися обстріли з боку російських окупантів, перебувати на вулицях небезпечно.
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