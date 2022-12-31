Мер Дніпра різко відреагував на ракетний терор росіян перед Новим роком

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні сьогодні, 31 грудня. Українців попередили про загрозу ракетних ударів.

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на ракетний терор росіян перед Новим роком.

"Світло/воду/тепло ми все одно увімкнемо. І досить швидко. А ось вас, нелюдів, ненавидітимемо століттями. Дивно, але чомусь ви так і не зрозуміли. І вас, нелюдів, і ваших виродків теж. Території падали, а не держава", - написав він.

Станом на зараз в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях.

Перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.

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