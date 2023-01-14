Мер Дніпра заявив про прихисток для мешканців зруйнованого будинку: частину будівлі знесуть

Мера Дніпра Борис Філатов повідомив, що місто надає тимчасовий прихисток мешканцям зруйнованої ракетоюбагатоповерхівки, а також пообіцяв комплексну допомогу.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Філатов закликав місцевих мешканців звертатися до найближчих "Пунктів незламності" – у школах №130, 111 та в дитячому клубі "Штурм". Там усіх мають забезпечити теплом, їжею та водою. Організовано також підвезення людей до цих місць.

"Зранку, коли закінчать розбір завалів, ми будемо обходити всі квартири, оцінювати всі пошкодження. Бо це панельна будівля. Частину будівлі вочевидь треба буде демонтувати. Людям нададуть всю допомогу", – розповів міський голова.

Він також доручив забезпечити охорону будівлі.

Філатов додав, що місто працює в комунікації, зокрема, з Офісом президента і військовою адміністрацією.

Нагадаємо, під час масштабного ракетного обстрілу України 14 січня ворога завдав удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Був зруйнований цілий під’їзд будівлі, який налічував 72 квартири. За даними ОП, у цих квартирах були прописані 100-200 осіб, тож рятувальники розбирають завали і шукають під ними людей. Весь будинок залишився без вікон, електрики та газу.

За останніми даними, жертвами цієї терористичної атаки стали 12 людей. Ще 64 людини постраждали, 59 з яких було доставлено до лікарні.

Зауважимо, за даними Повітряних сил ЗСУ, багатоповерхівка зазнала удару ракетою типу Х-22. Її призначення –знищення авіаносних груп у морі.

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