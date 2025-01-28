Мер Дрогобича Кучма про конфлікт із ТЦК: "І як я можу людей доставляти?"

Зокрема, посадовець повідомив, чи доправляли його через це до ТЦК силоміць.

Міського голову Дрогобича Львівської області оштрафували на 34 тисячі гривень. Це зробив місцевий ТЦК за буцімто "невиконання мобілізаційних заходів на належному рівні".

Інформацію в коментарі для ТСН.ua підтвердив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

"Є постанова уряду про те, що відповідальність за мобілізаційні процеси лежить на органах місцевого самоврядування. Але я говорив, говорив і віцепрем’єру про те, що немає бази даних. Може, в нас мобілізаційний процес уже вичерпався. Всіх, кого могли забрати – забрали. Решта або ховаються, або проживають не за адресою, або за кордоном", – зазначив Кучма.

Він додав, що робиться все, що можливо. Є і реклама, є і люди, які ходять самі та сповіщають.

"У мене викликає хвилю емоцій те, що ми повинні кожного дня доставляти людей. І яким чином я можу доставляти? Мене обурює позиція районних адміністрацій. А яку відповідальність вони несуть? Просто цифри пишуть?" – поділився Кучма.

Голова Дрогобича заявив, що штраф буде оскаржувати в суді. На його переконання, це "повний нонсенс".

"Оштрафували не тільки мене, а й мера Трускавця, Борислава та інших. Мене вирішили ще й доставляти силою, але не доставляли, написали листа в поліцію про те, що треба доставити. Абсурд повний. Напевно, не з тієї ноги встали", – завершив мер Тарас Кучма.

Раніше на Одещині поліція затримала 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП, який вимагав гроші за фіктивні повістки.

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