Мер Енергодара повідомив, як та коли у місті розподілятимуть гуманітарну допомогу

Мер Енергодара повідомив, як та коли у місті розподілятимуть гуманітарну допомогу

Продукти в першу чергу отримають багатодітні родини та інваліди.

Частину гуманітарної допомоги Енергодар за рішенням обласної адміністрації передає на громади Василівського району.

Те, що залишилося, буде розподілятися серед мешканців міста.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

В першу чергу допомогу отримають лежачі хворі та обмежені в русі люди, а також 68 родин, де є діти з інвалідністю.

Їм допомогу із завтрашнього дня будуть приносити додому соціальні працівники.

Ще близько 400 зареєстрованих в місті багатодітних родин (за винятком тих, які вже покинули місто) з понеділка зможуть отримувати допомогу в міських школах.

Частина продуктів також піде на організацію безкоштовних громадських їдалень на базі шкіл. Першою така їдальня запрацює вже з понеділка-вівторка.

"Увага! Видавати на руки продукти всім бажаючим ми не зможемо! Зараз просто немає такої кількості продуктів. Для тих, хто не потрапив до жодної категорії, але вже на межі біди, необхідно звертатись до депутатів вашого округу та в управління праці і соціального захисту населення для можливості вирішення гострих соціальних питань. Спосіб комунікації з ними буде наданий зранку, 13 березня, на телеграм-каналі міського голови", - йдеться у повідомленні.

Дитяче харчування, дитячі речі з гуманітарної допомоги, а також засоби гігієни для немовлят з завтрашнього дня, 13 березня, з 9.00 до 14.00, можна отримати в дитячому відділенні медико-санітарної частини по пред'явленні свідоцтва про народження дитини.

Запасу ліків поки недостатньо, тому енергодарці можуть залишати заявки на специфічні ліки у державній аптеці 5 по проспекту Будівельників.

Нагадаємо, 10 березня до Ізюма та Енергодара відправили гуманітарну допомогу.

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