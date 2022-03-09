Мер Енергодара розповів про організацію гуманітарних коридорів для евакуації місцевих мешканців

Мер Енергодара розповів про організацію гуманітарних коридорів для евакуації місцевих мешканців

Їхати у гумколоні можна і власним транспортом.

У середу, 9 березня, очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації з Енергодара.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Під егідою Червоного Хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, а також "зелений" - для евакуаціі населення до міста Запоріжжя", - повідомив він.

За його словами, від 09:00 до 21:00 оголошено режим припинення вогню.

Евакуація також стосується не лише мешканців Енергодара, а й села Василівського, Кам’янко-Дніпровського, В.-Білозерського районів.

До Енергодара від 12.00 до 13.00 в Енергодар буде доставлено інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для організації безкоштовних соціальних їдалень.

“Погоджено також можливість сформувати колону з особистого транспорту, якій дозволено йти услід за автобусами. Всі автобуси та особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста”, - повідомив Дмитро Орлов.

ТСН.ua

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