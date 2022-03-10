Мер Енергодара запрошує містян до створення муніципальної варти

Вулиці міста будуть патрулювати не електромобілях.
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що у місті формується муніципальна варта.
Він закликав охочих містян приєднатись.
Про це він повідомив у Telegram.
"Мешканці міста, які бажають долучитися до забезпечення порядку в місті в комендантський час для недопущення випадків мародерства, порушень правопорядку, приходьте сьогодні, 10 березня, о 17:00 до виконкому. При собі мати паспорт", - йдеться у повідомленні.
Орлов також сказав, що відсьогодні вулиці міста будуть патрулювати на електромобілях.
Група патрулювання буде складатися з мешканців Енергодара, які увійшли до складу муніципальної варти.
Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, у Енергодарі очікується гуманітарний коридор з продуктами та ліками.