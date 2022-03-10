Мер Енергодара запрошує містян до створення муніципальної варти

Вулиці міста будуть патрулювати не електромобілях.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що у місті формується муніципальна варта.

Він закликав охочих містян приєднатись.

Про це він повідомив у Telegram.

"Мешканці міста, які бажають долучитися до забезпечення порядку в місті в комендантський час для недопущення випадків мародерства, порушень правопорядку, приходьте сьогодні, 10 березня, о 17:00 до виконкому. При собі мати паспорт", - йдеться у повідомленні.

Орлов також сказав, що відсьогодні вулиці міста будуть патрулювати на електромобілях.

Група патрулювання буде складатися з мешканців Енергодара, які увійшли до складу муніципальної варти.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, у Енергодарі очікується гуманітарний коридор з продуктами та ліками.