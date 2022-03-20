Мер Франківська Марцінків: Під час повітряних тривог нікого не має бути в магазинах

Мер Франківська Марцінків: Під час повітряних тривог нікого не має бути в магазинах

Мешканці міста повинні дотримуватися розпорядження адміністрації.

Під час повітряних тривог люди повинні бути в укриттях, а не в громадських місцях.

На цьому у своєму відеозверненні наголосив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Очільник обласного центру пообіцяв, що влада буде ретельно перевіряти виконання цього розпорядження військово-цивільної адміністрації.

“Щодо повітряних тривог: є рішення, яке стосується підприємств: обов’язково працівники та всі відвідувачі повинні бути поза межами торгових центрів, магазинів на час тривоги. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі, а не лише по військових обʼєктах. Це розпорядження буде жорстко перевірятись", - наголосив Марцінків.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську правоохоронці посилюють патрулювання у місті, аеропорт якого вже тричі від початку війни атакували російські війська. Тепер на території громади патрульні будуть цікавитися фото та відеозйомкою, яку ведуть городяни та приїжджі.

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