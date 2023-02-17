Мер Харкова не виключив новий наступ ЗС РФ на місто: які напрями під загрозою

Росія може повторно спробувати розпочати наступ на Харків. Але цього не варто боятись, оскільки українські сили зможуть дати відсіч російським військам.

Про це сказав мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, головне те, наскільки Україна підготовлена до нових атак російських військ.

"Чи будуть спроби повторного наступу? Впевнений, якісь подібні спроби будуть. Чи дамо відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не треба боятися", — запевнив він.

Терехов також додав, що один із потенційних планів Росії — рух у бік Куп'янська Харківської області. На цьому напрямі точаться бої, проте українські війська відбивають атаки окупантів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався.

Президент зазначив, що російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках. Він переконаний, що українські захисники зможуть зупинити просування російських окупантів. Також президент закликав Захід швидше надати Україні необхідне озброєння.

Генштаб ЗСУ 15 лютого повідомляв, що російські окупанти суттєво продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Харків, Куп’янськ і Вовчанськ під прицілом окупантів

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