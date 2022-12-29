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Мер Харкова повідомив про ракетну атаку на місто та прильоти в одному з районів

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
1461
Час на прочитання
1 хв
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Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ракетна атака на Харків. У місті є серія вибухів. Попередньо – прильоти до Слобідського району. По яким об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - зазнавич він.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося про вибухи у місті та про зупинку метро.

Нагадаємо, ранок 29 грудня розпочався в Україні з масштабної повітряної тривоги, через черговий ракетний масований удар РФ. Це вже десята така атака. У низці областей та у Києві пролунали потужні вибухи. Повідомляється про роботу ППО. Так, збиття ворожих ракет вже підтвердили у Сумській та Миколаївській областях.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1461
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