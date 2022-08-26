Мер Харкова звільнив чиновника міськради "за поведінку" (відео)

Чиновник відпочивав у Ніцці та публікував звідти фото на своїй сторінці в Instagram.

Мер Харкова Ігор Терехов "за поведінку" звільнив директора Департаменту земельних відносин Сергія Колесника. Чиновник під час війни відпочивав на елітному курорті Ніцци та викладав фото у Мережі.

Про звільнення повідомили в Telegram-каналі міської ради та назвали це "уроком для всіх".

"Колесник Сергій Володимирович, директор Департаменту землеустрою, звільнений за поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі. Це урок для усіх. Для усіх! Хочу, щоб ви це розуміли. Таке буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки!" - сказав Терехов.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань перевіряє законність перетину кордону українських депутатів, суддів та бізнесменів. А також деяких членів їхніх родин. Зокрема йдеться про тих, хто входить у так званий список "Батальйону Монако".

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