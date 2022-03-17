Мер Херсона повідомив, скільки будинків постраждали від ворожих обстрілів та хто відшкодує збитки

Мер Херсона повідомив, скільки будинків постраждали від ворожих обстрілів та хто відшкодує збитки

Співробітники міськради беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки.

У Херсоні від обстрілів та вибухів постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних.

Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

"У дні обстрілів та вибухів у Херсоні постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних. Вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон", - зазначив Колихаєв.

За його словами, співробітники міськради беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, прораховують збитки, роблять заміри. Відновлювальні роботи проводитимуться за рахунок міського та спонсорського бюджетів.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти зняли український прапор з будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.

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