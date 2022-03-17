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Мер Херсона повідомив, скільки будинків постраждали від ворожих обстрілів та хто відшкодує збитки

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Мер Херсона повідомив, скільки будинків постраждали від ворожих обстрілів та хто відшкодує збитки

pixabay.com

Співробітники міськради беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки.

У Херсоні від обстрілів та вибухів постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних.

Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

"У дні обстрілів та вибухів у Херсоні постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних. Вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон", - зазначив Колихаєв.

За його словами, співробітники міськради беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, прораховують збитки, роблять заміри. Відновлювальні роботи проводитимуться за рахунок міського та спонсорського бюджетів.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти зняли український прапор з будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.

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