Мер Херсона повідомив, скільки будинків постраждали від ворожих обстрілів та хто відшкодує збитки

Співробітники міськради беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки.
У Херсоні від обстрілів та вибухів постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних.
Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.
"У дні обстрілів та вибухів у Херсоні постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, понад 30 приватних. Вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон", - зазначив Колихаєв.
За його словами, співробітники міськради беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, прораховують збитки, роблять заміри. Відновлювальні роботи проводитимуться за рахунок міського та спонсорського бюджетів.
Нагадаємо, у Херсоні окупанти зняли український прапор з будівлі міської адміністрації та оголосили про створення "Комітету порятунку за мир і порядок". До складу організації входять проросійські політики та колаборанти.
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