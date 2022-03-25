Мер Херсона: "Де-юре ми є Україною, а де-факто – в глухій окупації"

Ігор Колихаєв не виключив, що Росія може силою провести “референдум” у Херсонській області.

Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, наразі створити у регіоні псевдореспубліку неможливо. Аналогічна ситуація із впровадженням валюти окупантів.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.

“Окупанти не зацікавлені у створенні "ХНР". Їм вигідніше приєднати нас до якогось ОРДЛО або окупованого Криму. Навіщо створювати ілюзію протистояння, коли ми і так перебуваємо під окупацією Росії. Хоча Росія може наплювати на Женевську конвенцію та провести референдум силою. Ми маємо нерівні позиції. Вони зі зброєю, ми - без. Як можна вести оборону, коли місто повністю обеззброєне? Наразі стоїть завдання зберегти нормальний психологічний стан херсонців. Тому що де-юре ми є Україна, а де-факто – в глухій окупації", - сказав він.

Колихаєв також пояснив ситуацію із введенням російського рубля на території Херсонської області.

“Щодо рублів, то вони можуть вводитися, коли зникне гривнева маса. Для того, щоб вона не зникла, має працювати економіка. Ми намагаємося підтримувати хоча б внутрішню економіку, щоб люди виходили на роботу та сплачували податки. Про рублі у нас поки що навіть не йдеться. Рублі можуть запровадити, коли Херсонщина буде визнана окупованою зоною і зупиняться всі казначейські рахунки", - сказав він.

Раніше Ігор Колихаєв провів нараду з головами районних рад та представниками виконавчої влади. Він дав завдання контролювати доставлення допомоги людям, які її найбільше потребують.

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