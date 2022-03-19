Мер Іркутського району РФ, сам того не розуміючи, видав одразу дві "військові таємниці" Кремля

Мер Іркутського району РФ, сам того не розуміючи, видав одразу дві "військові таємниці" Кремля

Мер району остаточно спростував багаторічний путінський міф про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України".

Мер Іркутського району РФ Леонід Фролов написав пост про загибель на війні в Україні уродженця Іркутська Валерія Березовського і сам, не розуміючи цього, видав одразу дві "військові таємниці" Росії: про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України з посиланням на публікацію мера.

У дописі міський голова району вказав:

по-перше, вказав, що загиблий уже воював в Україні за контрактом 2014 року, коли російських військ "офіційно" на Донбасі не було. по-друге, у лютому 2021 року загиблий вирушив на кордон з Україною не на навчання, а у відрядження, що вказує на заздалегідь сплановану військову операцію.

Таким чином Фролов остаточно спростовує багаторічний путінський міф про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України". А також підтверджує той факт, що як сепаратизм на Донбасі, так і військове вторгнення до України були цілеспрямованими, заздалегідь підготовленими спецопераціями Кремля, призначеними для подальшого знищення незалежної України.

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