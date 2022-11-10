Мер Кременчука допустив евакуацію містян: куди і як будуть вивозити людей

У разі евакуації, до "хабів" людей будуть звозити спеціальні автобуси.

Мер Кременчука Полтавської області Віталій Малецький заявив, що у місті може бути оголошена добровільна евакуація людей у разі влучань російських ракет у тепломережі та котельні і за відсутності тепла.

Таку заяву міський голова зробив 9 листопада на зустрічі з педагогами однієї з місцевих гімназій, пише "Кременчуцька газета".

За його словами, добровільна евакуація мешканців Кременчука можлива, якщо будуть "прильоти" у тепломережі та котельні міста та за відсутності опалення.

Малецький уточнив, що у такому разі буде організовано спеціальне автобусне розведення людей.

Він уточнив, що містян можуть тимчасово розміщувати у "хабах", які розмістяться у лікарнях та інших комунальних закладах, де є індивідуальне опалення.

Обстріли Кременчука

Кременчук вже неодноразово ставав ціллю РФ. Навесні війська РФ розбомбили нафтопереробний завод у Кременчуці.

А на Великдень, 24 квітня, окупаційна армія випустила по місту 9 ракет. У результаті обстрілу були влучання в інфраструктуру міста, загинула одна людина, семеро зазнали поранень.

Ще один цинічний і кривавий обстріл РФ стався 27 червня, коли ворог вдарив по "ТЦ Амстор", у якому на той момент було чимало відвідувачів. Усі були цивільними. Жодної техніки чи військових там не було.

На жаль, під час терористичної атаки РФ на "Амстор" загинуло 20 людей і щонайменше 59 отримало поранення.

Після цього росіяни продовжили атаки на місто, де регулярно фіксували і "Шахеди" і ракети, спрямовані РФ на критичну інфраструктуру. Так, 9 жовтня українська ППО збила декілька дронів, якими росіяни намагалися атакувати місто Кременчук.

Вже 10 жовтня армія РФ тричі завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Кременчуцького району.

Міський голова Віталій Малецький 2 листопада також повідомляв про роботу ППО над Кременчуком.

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