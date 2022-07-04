Мер Кременчука пояснив, як рахували кількість загиблих внаслідок терористичного удару РФ по "Амстору"

У Кременчуці внаслідок терористичної ракетної атаки Росії по ТЦ загинула 21 людина та ще одна особа досі вважається зниклою безвісти.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав пояснення задля уникнення спекуляцій з кількістю загиблих у трагедії в ТЦ "Амстор".

Про це він написав у Facebook.

"Багато хто помилково плюсує дві цифри, які оголошувались на початку: 21 заява про зниклих безвісти та 18 тіл загиблих, знайдених рятувальниками. Справа в тому, що в перші години трагедії паралельно відбувалось два окремих процеси", - йдеться в його повідомленні.

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Як пояснив Малецький, перший процес – пошук і вилучення тіл загиблих з-під уламків ТЦ "Амстор". Спершу їх було 18, більшість тіл були обгорілими і їх неможливо було опізнати окрім, як за експертизою ДНК.

Другий процес – поліція збирала заяви від громадян про їхніх зниклих родичів. Зрештою, кількість заяв про зниклих безвісти склала 21.

"Хочу підкреслити, що людина вважається зниклою безвісти, аж поки не буде знайдено та ідентифіковано її тіло. Завдяки проведенню ДНК-експертиз та роботі слідчих 20 тіл було ідентифіковано. На жаль, це і є ті зниклі безвісти, заяви про яких залишили родичі. Ще одна людина померла у лікарні, її було ідентифіковано першою серед усіх жертв", - пояснив він.

Таким чином, станом на 4 липня загальна кількість загиблих становить 21 людина та одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Раніше стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ і скількох людей ще шукають.

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