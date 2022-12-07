Мер Львова Садовий зустрівся з Папою Римським та передав йому символічний подарунок: фото

Міський голова Львова Андрій Садовий та його дружина Катерина Кіт-Садова зустрілись з Папою Римським. Вона подарували йому хрест із осколком російської ракети.

Про це повідомив міський голова Львова.

Садовий розповів, що він отримав пропозицію зустрітись із понтифіком. У подарунок подружжя Садових обрали Папі хрест із осколком з російської ракети. Його витягли із пораненою 13-річної Насті.

"На фото дерев’яний хрест – символ перемоги добра і правди, який “поранений” осколком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці. Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає. Думаю, кожен дуже чітко зрозумів символізм", - написав Садовий.

Папа Франциск благословив хрест і тепер він подорожуватиме церквами світу, щоб вірні молились за Україну.

Папа Римський та війна Росії проти України

Папа Римський Франциск заявляв, що він робив усе можливе, щоб не допустити нападу РФ на Україну, проте агресор не прислухався до слів понтифіка.

Разом з тим Папа оскандалився і кількома висловлюваннями про війну, мовляв "не все так однозначно", а "російський народ - це гуманісти".

Проте згодом Папа Римський Франциск виступив із найрізкішим засудженням війни проти України. Понтифік згадав про Голодомор, як геноцид українців. Також Папа підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Читайте також: