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Мер Маріуполя назвав місяці, у які ЗСУ можуть звільнити місто

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Мер Маріуполя назвав місяці, у які ЗСУ можуть звільнити місто

Фото: Getty Images

За оцінками мера Маріуполя Вадима Бойченка, місто реально звільнити від російських окупантів протягом найближчих пів року.

Після звільнення Маріуполя туди вирушать експерти, щоб дати оцінку руйнуванням.

Про це міський голова сказав в інтерв'ю виданню "Букви".

"Найближчим часом, за пів року, не чекаючи деокупації, ми підрахуємо шкоду, яку завдала РФ, також ми дивимося, що треба для відновлення", – повідомив Бойченко.

"Потім, коли наші хлопці, а це буде в грудні-січні, деблокують і звільнять Маріуполь, ми вирушаємо в місто безпосередньо і з експертами дамо оцінку руйнуванням та будемо покроково відновлювати", – додав мер.

Він також повідомив, що половину Маріуполя планують відбудувати за 10 років і на це буде витрачено приблизно 10 млрд. євро.

Нагадаємо, російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь у Жданов – на честь Андрія Жданова, який брав участь у сталінських репресіях.

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