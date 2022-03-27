Мер Маріуполя: з міста вдалося евакуюватися половині мешканців

За його словами, хтось виїхав щойно почалася війна, когось вдалося евакуювати “коридорами”.

З Маріуполя в Донецькій області евакуювалися половині місцевих мешканців.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів міський голова Вадим Бойченко.

“Можемо говорити про евакуацію 50% населення від 540 тисяч, які ми мали до війни. Щойно війна почалася і поки працювала залізниця та звичайні дороги, то виїхало близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч виїхало. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів. Але і на околицях міста є люди, які також вимагають евакуації", - повідомив мер міста.

За його словами, від шостого дня війни влада робить усе можливе, аби запрацювали гуманірні коридори до Маріуполя. Втім, окупанти мають іншу мету.

"Російські війська робили і роблять все для того, щоб у Маріуполі не залишилося жодного автобуса. 150 нових автобусів вони перетворили на попіл", - наголосив Бойченко.

Крім того, окупанти країни-агресорки Росії зривали "режим тиші". Внаслідок цього люди виходили через коридор під обстрілами і розривами снарядів.

"Хтось на автомобілях, а хтось просто пішки йшов у бік узбережжя. Вже там, на попутках та волонтерськими маршрутами, ми доставляли людей до Бердянська, а вже з Бердянська до Запоріжжя", – розповів мер.

Як повідомлялося, з Маріуполя окупанти насильно вивезли до Російської Федерації або до “ОРДЛО” від 20 до 30 тисяч городян. Таку приблизну цифру назвав мер міста Вадим Бойченко. Крім того, він повідомив про випадки взяття у полон мирних мешканців.