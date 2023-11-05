Мер Мелітополя розповів про нові загрози для жителів окупованих територій та можливу депортацію

На тимчасово окупованих територіях починається нова хвиля примусової паспортизації українців. Тепер окупанти хочуть видавати паспорти РФ, щоб контролювати тих, хто їх ще не отримав.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"До липня 2024 року начебто є час у всіх мешканців оформити російські паспорти – так вирішив терорист Путін. Але насправді вже від 1 січня буде працювати каральний орган в поліції, який за виявлення людей без рашистських паспортів буде їх щонайменше штрафувати, а також оформлювати як іноземних громадян, видавати міграційні карти. Уявіть собі – мешканців нашого тимчасово окупованого Мелітополя, які проживають в себе вдома, будуть оформлювати мігрантами", - розповів Федоров.

Мер Мелітополя також додав, що у статусі "мігранта" українці зможуть перебувати не більше року. Під час видавання міграційних карт потрібно буде здавати відбитки пальців, проходити дактилоскопію і інші перевірки, а також отримувати дозвіл на роботу.

"Ті, хто цього не виконають, будуть платити великі штрафи, або є загроза депортації з тимчасово окупованої території. Хочу наголосити, що ті чоловіки, які зараз отримають роспаспорти, одразу з роспаспортом отримають повістку до фейкового військкомату. Тож на цьому тижні ми вже точно можемо сказати, що розпочалася повноцінна мобілізація на тимчасово окупованих територіях", - наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, загарбники погрожують звільненням жителям окупованих територій за відмову брати паспорт РФ.

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