Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мер Мелітополя розповів про "сюрприз", який зробили окупантам на аеродромі й залізниці (фото)

Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Мелітопольська міська рада
© Мелітопольська міська рада
© Мелітопольська міська рада

На околицях тимчасово окупованого Мелітополя в ніч проти 24 липня сталося кілька вибухів, зокрема на залізниці.

У Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возили військових і техніку в напрямку Василівки та Токмака.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров, який також опублікував фото знищеної залізничної інфраструктури.

Цю ніч посадовець назвав "пекельною для рашистів". За його словами, одразу по трьом територіям лунали вибухи і було пошкоджено логістику ворога. 

"Було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, вибухи було чутно на аеродромі Мелітополя, який окупанти намагаються відновити після атак ЗСУ, і на схід від міста біля села Костянтинівка.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", – написав Федоров.

Раніше у Мережі показали захмарні цінники в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів деталі пожежі на військовій базі окупантів.

Читайте також:

Посеред ночі пролунали вибухи! Мер Іван Федоров - про ситуацію в Мелітополі

Посеред ночі пролунали вибухи! Мер Іван Федоров - про ситуацію в Мелітополі
Наступна публікація