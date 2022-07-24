Мер Мелітополя розповів про "сюрприз", який зробили окупантам на аеродромі й залізниці (фото)

На околицях тимчасово окупованого Мелітополя в ніч проти 24 липня сталося кілька вибухів, зокрема на залізниці.

У Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возили військових і техніку в напрямку Василівки та Токмака.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров, який також опублікував фото знищеної залізничної інфраструктури.

Цю ніч посадовець назвав "пекельною для рашистів". За його словами, одразу по трьом територіям лунали вибухи і було пошкоджено логістику ворога.

Також читайте Українські спецпризначенці ударним дроном знищили 15 загарбників і танк

"Було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вибухи було чутно на аеродромі Мелітополя, який окупанти намагаються відновити після атак ЗСУ, і на схід від міста біля села Костянтинівка.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", – написав Федоров.

Раніше у Мережі показали захмарні цінники в окупованому Мелітополі.

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів деталі пожежі на військовій базі окупантів.

Читайте також: