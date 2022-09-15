Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мер Мелітополя розповів, як окупанти намагаються влаштувати у місті гуманітарну катастрофу

Дата публікації
Перегляди
826
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мер Мелітополя розповів, як окупанти намагаються влаштувати у місті гуманітарну катастрофу

Фото: Associated Press

В тимчасово окупованому Мелітополі є низка соціальних проблем, які російські загарбники відверто ігнорують і жодним чином не вирішують.

Зокрема, до Мелітополя вже щонайменше тиждень не пропускаються гуманітарні вантажі з медикаментами.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Вже тиждень не пропускаються у місто гуманітарні вантажі з медикаментами. Це ліки для наших хронічних хворих, які не мають змоги виїхати з тимчасово окупованих територій", -  повідомив Федоров.

Передусім, це стосується хворих на цукровий діабет. А також тих, кому потрібно регулярно проходити діаліз. 

Нагадаємо, хакери встановили координати бази РФ під Мелітополем, використовуючи фейкові акаунти дівчат (відео).

Як повідомлялося, у Мелітополі в низці магазинів вже не можна розрахуватися гривнями.

Читайте також:

Мелітополь чекає ЗСУ – окупантам підготували сюрприз

Мелітополь чекає ЗСУ – окупантам підготували сюрприз

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація