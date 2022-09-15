Мер Мелітополя розповів, як окупанти намагаються влаштувати у місті гуманітарну катастрофу

В тимчасово окупованому Мелітополі є низка соціальних проблем, які російські загарбники відверто ігнорують і жодним чином не вирішують.
Зокрема, до Мелітополя вже щонайменше тиждень не пропускаються гуманітарні вантажі з медикаментами.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Вже тиждень не пропускаються у місто гуманітарні вантажі з медикаментами. Це ліки для наших хронічних хворих, які не мають змоги виїхати з тимчасово окупованих територій", - повідомив Федоров.
Передусім, це стосується хворих на цукровий діабет. А також тих, кому потрібно регулярно проходити діаліз.
Нагадаємо, хакери встановили координати бази РФ під Мелітополем, використовуючи фейкові акаунти дівчат (відео).
Як повідомлялося, у Мелітополі в низці магазинів вже не можна розрахуватися гривнями.
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