Мер Мелітополя записав своє перше звернення після звільнення з полону - відео

Іван Федоров подякував мелітопольцям за підтримку та їхній бойовий дух.

Мер Мелітополя Іван Федоров після звільнення з російського полону, у якому провів шість днів, записав своє перше звернення до мелітопольців.

У ньому він подякував людям за те, що не боялися відстоювати свою позицію, виходити на мітинги, а також підтримували його.

"Дякую друзям Мелітополя, які відстоювали інтереси нашого міста на всеукраїнській та міжнародній аренах, і зробили все можливе і неможливе для мого визволення. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за допомогу з визволенням", - зазначив Федоров.

Дякую кожному мелітопольцю, який не побоявся відстоювати свою позицію, виходив на мітинги і декларував, що ми - українці - вільний народ. Дякую всім мешканцям, які підтримували мене на відстані під час мого 6-денного полону. Дякую друзям Мелітополя, які відстоювали інтереси нашого міста на всеукраїнській та міжнародній аренах, і зробили все можливе і неможливе для мого визволення. Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за допомогу з визволенням. Разом ми переможемо і піднімемо наш український прапор на центральній площі Мелітополя! Опубликовано Ivan Fedorov Четверг, 17 марта 2022 г.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова 11 березня. Через шість днів його вдалося звільнити з полону окупантів, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.

Читайте також: