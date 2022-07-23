Мер Миколаєва розповів, куди прилетіли російські ракети і показав фото

Зранку 23 липня агресорка Росія запустила шість ракет С-300 по Миколаєву.

Російські окупани обстріляли у Миколаєві складське приміщення. Там загорілись дерев’яні піддони. Крім того, ісля обстрілів горіла суха трава. Займання оперативно ліквідували рятувальники.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Від вибухової хвилі та уламків пошкоджено два міські заклади освіти. У них них вибиті вікна і двері. Крім того, вікна вилетіли у п’яти багатоповерхівках.

За словами мера Миколаєва, інші влучання ворожих ракет були по околицях міста.

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Як повідомлялося, вранці 23 липня російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області. У суботу, о 6:30 ранку, на території лінії розмежування та поблизу обласного центру впали ракети. У результаті ворожої атаки постраждалих немає.

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