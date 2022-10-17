Мер Москви заявив про завершення мобілізації в столиці Росії

В Москві оголосили про завершення так званої часткової мобілізації.

У Москві завершилася "часткова" мобілізація чоловіків на війну проти України.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву мера Москви Сергія Собяніна.

"Собянін повідомив про завершення часткової мобілізації у Москві", - пишуть засоби масової пропаганди РФ.

Мобілізація в РФ

Російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. РФ планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

14 жовтня очільник Кремля відзвітував вже про 222 тисячі мобілізованих осіб.

Як відомо, російські мобілізовані військові погано оснащені і змушені самостійно купувати спорядження, яке їм мали б видавати під час індивідуального екіпірування. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

За словами військового експерта Олега Жданова, в деяких регіонах РФ процес мобілізації припинений через організаційні проблеми і труднощі із розподілом мобілізованих. "Ось коли вони “розпихають” цих, тоді піде наступна хвиля мобілізації", - сказав експерт.

А поки що заява Путіна про закінчення мобілізації через два тижні покликана заспокоїти російське населення, вважає експерт.

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