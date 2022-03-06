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Мер Мукачева пригрозив покаранням "розумникам"-орендарям, які завищують ціни на житло

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Мер Мукачева пригрозив покаранням "розумникам"-орендарям, які завищують ціни на житло

Офіційний сайт Мукачівської міської ради

У час війни необхідно допомагати людям, які опинилися в біді, каже міський голова Мукачева.

Мер Мукачева Андрій Балога заявив, що орендодавці, які під час війни, розв'язаної Росією, завищують ціни на житло, нічим не відрізняються від мародерів. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність.

Про це Балога написав у Facebook.

"Звертаюся до осіб, які здають в оренду житло, та власників готелів Мукачівської громади! Більшість і з вас є добросовісними і розуміють, що в час війни необхідно допомагати людям, які опинилися в біді. Але є такі, що користуючись високим попитом, піднімають ціни в рази, намагаючись заробити надприбутки! То я звертаюся до таких "розумників"! Знайте, ви нічим не відрізняється від мародерів!" - йдеться у його повідомленні.

Балога заявив, що інформацію про недобросовісних орендодавців вже збирають і невдовзі її передадуть до правоохоронних органів, щоб вживали відповідних заходів у відповідності до воєнного стану. Крім того,  осіб, які виставляють завищені в рази ціни за житло, будуть публічно висвітлювати.

"Звертаюся також, до людей, які оселилися у нашій громаді, повідомляйте нам, будь ласка, про таких мародерів за номером телефону 03131-3-46-46", - сказав він.

Тим часом рієлтори повідомляють, що на заході України вже немає вільного житла.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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