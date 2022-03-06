Мер Мукачева пригрозив покаранням "розумникам"-орендарям, які завищують ціни на житло

У час війни необхідно допомагати людям, які опинилися в біді, каже міський голова Мукачева.
Мер Мукачева Андрій Балога заявив, що орендодавці, які під час війни, розв'язаної Росією, завищують ціни на житло, нічим не відрізняються від мародерів. Ті, хто вдаються до недобросовісного заробітку, понесуть відповідальність.
Про це Балога написав у Facebook.
"Звертаюся до осіб, які здають в оренду житло, та власників готелів Мукачівської громади! Більшість і з вас є добросовісними і розуміють, що в час війни необхідно допомагати людям, які опинилися в біді. Але є такі, що користуючись високим попитом, піднімають ціни в рази, намагаючись заробити надприбутки! То я звертаюся до таких "розумників"! Знайте, ви нічим не відрізняється від мародерів!" - йдеться у його повідомленні.
Балога заявив, що інформацію про недобросовісних орендодавців вже збирають і невдовзі її передадуть до правоохоронних органів, щоб вживали відповідних заходів у відповідності до воєнного стану. Крім того, осіб, які виставляють завищені в рази ціни за житло, будуть публічно висвітлювати.
"Звертаюся також, до людей, які оселилися у нашій громаді, повідомляйте нам, будь ласка, про таких мародерів за номером телефону 03131-3-46-46", - сказав він.
Тим часом рієлтори повідомляють, що на заході України вже немає вільного житла.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.