Мер назвав дві версії вибухів у Мелітополі та спростував інформацію про поранення племінниці Балицького

Мер назвав дві версії вибухів у Мелітополі та спростував інформацію про поранення племінниці Балицького

Вчора в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух.

Вчора, 30 травня, близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих. Джерела також повідомляли про поранення племінниці колабораціоніста Євгена Балицького.

Мер Мелітополя Іван Федоров 31 травня в ефірі національного телемарафону назвав дві версії вибухів та спростував інформацію про поранення племінниці Балицького.

"Стосовно племінниці колаборанта Євгена Балицького – ця інформація не підтверджується. Що стосується цього вибуху, то тут основні дві версії, які сьогодні коментують наші правоохоронні структури", - зазначив він.

Отже за першою версією, яку вважаєють найбільш вірогідною, самі окупанти безпосередньо починають зачистку колаборантів, які перебувають у Мелітополі.

"Ми бачили таку історію 2014 року в Криму, тоді ті, хто відчайдушно захищав російську культуру, російську політику, досить швидко зникли з радарів політичних еліт і саме така тенденція зараз починається і безпосередньо на нашій території", - наголосив Федоров.

За другою версією спрацював партизанський рух разом із силовими структурами України.

"Відносно вчорашнього інциденту – постраждало дві людини, представники колаборантів, які захопили владу в Терпінні (об’єднана територіальна громада поблизу Мелітополя) і вони зараз перебувають в лікарні, наші героїчні лікарі надали їм всю необхідну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", - резюмував мер.

Однак він підкреслив, що оскільки за колаборантами розпочалося полювання, то російські окупанти рано чи пізно їх точно зачистять.

Нагадаємо, СБУ повідомила Балицькому підозру в колабораціонізмі. Колаборант – колишній нардеп від "Партії регіонів". 2020 року був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку".

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