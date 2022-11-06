Мер одного з міст Латвії заявив про "російський Крим" та відповідальність України та США за звірства у Бучі

Такі заяви мер одного з найбільших міст Латвії зробив у одній із програм.

Андрейс Елксніньш, мер Даугавпілса – другого найбільшого міста Латвії, назвав Крим "російським", і відмовився чітко визнати, що Росія – агресорка, яка розпочала війну проти України. Він також сказав про нібито причетність України та США до звірств у Бучі на Київщині. Такі провокативні заяви мера пролунали в одному з ефір місцевої програми.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Delfi.

Мера Даугавпілса декілька разів перепитали, чи хотів би він перемоги України і поразки Росії, на що він кілька разів поспіль відповідав, що "у війні не буде переможців" і це людська трагедія.

На прохання чітко назвати, хто є агресором у цій війні, він сказав – що вже давав відповіді на ці запитання.

"Крим є частиною Російської Федерації" – відповів він на запитання про півострів.

Відповідаючи на питання про відповідальність Росії за вбивства мирних мешканців у Бучі мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США".

"За цю ситуацію відповідають усі, передусім, дипломати – тому що коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тож у цій ситуації треба говорити про програш дипломатії", – заявив мер.

Зазначається, що Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії "Saskaņa" ("Злагода"), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар’єр.

Нагадаємо, крадений фотоапарат із Бучі став доказом злочинів рашистів – ЗСУ віднайшли власників камери.

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