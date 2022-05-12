Мер окупованого Херсона вимагає від української влади офіційної заяви про боротьбу за місто

Херсонський міський голова Ігор Колихаєв звернувся до Офісу президента України та просить офіційної заяви від української влади про те, що Україна бореться за свій український Херсон та цінує кожного його жителя, який не залишив місто.

Колихаєв вважає, що містяни можуть розчаруватися у владі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Достеменно знаю, що херсонці бачать себе виключно у складі України! Ніхто немає права по-тихому приймати за них таке доленосное рішення. Я знову звертаюся до Офісу президента України та прошу негайного втручання – офіційної заяви від української влади про те, що Україна бореться за свій український Херсон та цінує кожного його мешканця, який не залишив місто. У Херсонській області та безпосередньо у Херсоні залишилися патріоти, які буквально тримають місто на своїх руках, мешканці України, представники понад 114 національностей, серед них – діти, жінки, люди похильного віку. Всі вони живуть очікуваннями, і не покинули свої будинки через відсутність безпечних зелених коридорів. Якщо ми сьогодні не підтримаємо всіх, завдяки кому на Херсонщині утримується статус України, стан очікування цих людей за подібних заяв "нової влади" перейде в процес глибокого розчарування…", - написав Колихаєв.

Раніше стало відомо, що окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до президента Росії Володимира Путіна.

Загарбники будуть просити очільника Кремля приєднати тимчасово окупований регіон до складу Російської Федерації. "Керівник" військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов заявляє, мовляв, обійдуться без референдумів. Натомість буде єдиний указ на підставі звернення "керівництва ХНР".

Слід зауважити, що президент Володимир Зеленський раніше заявив: якщо буде проведений псевдореферендум в Херсоні, то Україна вийде з переговорного процесу.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що російським загарбникам не вдається провести свої так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні.

Прямий зв'язок із Херсоном: як живуть на окупованій території

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