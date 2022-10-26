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Мер Рівного попередив про відключення світла у місті: де та коли сьогодні будуть обмеження

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Мер Рівного попередив про відключення світла у місті: де та коли сьогодні будуть обмеження

Фото: Associated Press

Сьогодні у Рівному планово вимикатимуть електроенергію.

Мер Рівного Олександр Третяк попередив містян, що у середу, 26 жовтня, у місті від 13 до 18 години планово вимикатимуть електроенергію.  

Про це він написав у Telegram.

На яких вулицях буде відсутня електроенергія:

  • район Північний; 
  • район Чайка; 
  • Буковинська; 
  • вул. Грушевського (частково), вул. Коновальця, вул. Шухевича, вул. Богоявленська, вул. В. Дивізії; 
  • район Тютьковичі;
  • вул. Кн.Романа, вул. Гагаріна, вул. Безручка, вул. Героїв Маріуполя, вул. Фабрична, вул. Льонокомбінатівська, вул. Конотопської битви, Міцкевича 9, 11.

Нагадаємо, у середу, 26 жовтня, мешканців Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей попередили про стабілізаційні відключення світла.

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