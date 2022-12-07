Мер Рівного просить "Укренерго" та СБУ перевірити справедливість відключень світла

Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК "Укренерго" та СБУ, аби вони перевірили справедливість розподілу та відключень електроенергії в місті.

Про це він написав у своєму Telegram.

За словами мера, йдеться про ситуацію з електроенергією в Рівному та в мікрорайоні Північний.

Щодо ситуації з електроенергією в Рівному та в мікрорайоні «Північний» зокрема.

"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури цілодобово перебуває в зоні уваги міської влади, разом з тим необхідність неухильного забезпечення базових потреб населення повинно контролюватися на найвищому державному рівні", — написав він.

Третяк звернувся до керівництва НЕК "Укренерго", СБУ в Рівненській області, щодо здійснення позапланових перевірок на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

"Вимагаю від "Рівнеобленерго" та "Рівнетеплоенерго" – негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення; вимагаю належної комунікації операторів розподілу електроенергії зі споживачами, зокрема донести інформацію про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків. Неприпустимо тримати людей в невіданні, в той час, як я особисто приймаю дзвінки від десятків мешканців міста щодня зі скаргами; вимагаю максимального дотримання оприлюднених графіків відключень для населення та інформування про аварійні відключення", наголосив мер.

Масована ракетна атака України 5 грудня

5 грудн Росія здійснила восьму ракетну атаку України, як і раніше, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Загалом по Україні Росія випустила понад 70 ракет, понад 60 з яких збила українська протиповітряна оборона.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, що ракетний удар 5 грудня повернув енергетичну систему України на тиждень назад, а тому в країні і надалі тривають аварійні відключення електрики.

Станом на ранок 7 грудня в Одесі все ще не було світла у побутових споживачів.

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