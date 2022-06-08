Мер-зрадник Святогірська пропагував "русскій мір": ДБР відкрило кримінальне провадження

Мер Святогірська публічно підтримав окупантів та поширював пропагандистські відео.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує "русскій мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України. На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу", - йдеться у повідомленні.

Зрадник також поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.

Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Святогірську через обстріли РФ спалахнув дерев'яний скит лаври УПЦ МП (відео).

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