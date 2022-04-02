Мер-зрадник з Рубіжного і заклик Кличка до киян не поспішати з поверненням додому: 5 головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 2 квітня:
- Окупанти стягують сили до Бєлгорода, захопили частину Ізюма, виводять війська з Чорнобиля до Білорусі, але планують перекинути їх в російський Бєлгород: нічне зведення штабу. Читати далі –>
- Після окупації ЧАЕС уже помер російський військовий, ще сотня перебуває на лікуванні. Повідомлялося, ніби окупанти навіть робили окопи в Рудому лісі - одному з найнебезпечніших місць зони відчуження. Читати далі –>
- Міський голова Рубіжного Сєвєродонецького району Луганській області Сергій Хортів, відомий у минулому підтримкою сепаратистів, знову переметнувся на бік російських окупантів. Читати далі –>
- На Дніпропетровщині 14-річний підліток кинув у бомбосховище коктейль Молотова. Загоряння сталося під час повітряної тривоги в укритті, де перебували люди. Читати далі –>
- Мер Києва Віталій Кличко закликає жителів столиці, які покинули місто, рятуючись від обстрілів та бомбардувань, не квапитись з поверненням додому. За словами Кличка, ризик загинути у Києві - досить високий. Читати далі –>