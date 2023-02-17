Мережа російських шпигунів зазнала краху: Путін намагається компенсувати втрати - WP

Російський диктатор Володимир Путін зіткнувся із ще однією проблемою - наслідками кампанії західних спецслужб проти російської шпигунської мережі. Зокрема, кінцевою точкою став арешт у січні російського шпигуна Артура Еллера.

Інформацію про це поширило The Washington Post.

"Протягом останнього року, коли західні уряди нарощували поставки зброї в Україну і запроваджували економічні санкції проти Москви, американські та європейські служби безпеки проводили паралельну, але менш помітну кампанію з руйнування російських шпигунських мереж", - пише видання.

Прикметно, що після німецького випадку трапилися і інші - у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.

"Ці кроки є точними ударами по російських агентах, які все ще перебувають в Європі, після масової висилки понад 400 підозрюваних співробітників російської розвідки з посольств Москви по всьому континенту минулого року", - йдеться у повідомленні.

Водночас американські та європейські чиновники з питань безпеки вказують, що у Росії і досі зберігається значний потенціал. Утім, її шпигунські агенства постраждали більше, ніж будь-коли з часів закінчення холодної війни.

За інформацією видання, у Росії в рази впала здатність здійснювати операції впливу в Європі. Йдеться, зокрема, про підтримку контакту з інформаторами або ж надання Кремлю інформації з ключових питань.

"Якщо так, то це може поповнити список наслідків, які не зміг передбачити президент Росії Владімір Путін - колишній офіцер КДБ у Східній Німеччині - коли віддавав наказ про вторгнення в Україну", - зазначає видання.

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За словами директора Служби зовнішньої розвідки Фінляндії Антті Пелттарі "світ для російських служб зараз зовсім інший".

Він зазначає, що завдяки кібершпигунству Росія намагаються компенсувати свої втрати. Ба більше, намагається скористатися перетином кордонів і потоками біженців для засилання нових шпигунів і поповнення своїх виснажених рядів, кажуть чиновники. Однак Пелттарі переконаний, що новоприбулі не матимуть захисту і переваг роботи в російських посольствах.

Наразі усі спроби промацати вразливі місця в координації роботи служб безпеки на континенті є безуспішними.

Нагадаємо, що у країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа. Ворог намагається вплинути на думку громадськості на свою користь, а також перешкодити постачанню західної зброї для потреб України.

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